Сенат Конгресса намерен запретить поставки американского оружия Турции из-за закупок С-400

ukru
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 388 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 35164 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 80262 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 106305 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 114318 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128052 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144309 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147758 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 189478 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157259 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 103430 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 109743 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 121007 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

10 марта, 05:37 • 104329 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 98909 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 46751 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 170214 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 204129 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 211207 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 221180 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 14967 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 25328 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 47352 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 189475 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 118900 просмотра
Актуальное
Сенат Конгресса намерен запретить поставки американского оружия Турции из-за закупок С-400

Сенат Конгресса намерен запретить поставки американского оружия Турции из-за закупок С-400

Киев  •  УНН

 • 10062 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Сенат Конгресса США принял в понедельник законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который лишает министра обороны страны возможности принять поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, который касается покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Согласно тексту документа, не позднее, чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу, глава минобороны США при консультации с госсекретарем должен направить профильным комитетам Конгресса доклад “о статусе отношений Соединенных Штатов и Республики Турция”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США отказывают Турцию от приобретения С-400

Напомним, российский зенитный ракетный комплекс С-400 “Триумф”, который Анкара покупает у Москвы, будет представлять огромный вызов для систем вооружений НАТО, размещены на территории Турции. Об этом заявил в среду в интервью группе журналистов руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел.

В свою очередь министр обороны Турции заявил, что С-400 не представляют угрозы для вооружения НАТО. Нуреттин Джаникли также сообщил, что Турция ожидает со стороны США честного выполнения своих обязательств в вопросе поставок F-35.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сенате США обеспокоены поставками российских ЗРК С-400 в Турции, Китая и Индии

Как ранее сообщал УНН, в ноябре 2016 стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первым государством — членом НАТО, которое получает от РФ С-400, количество ЗРК официально не уточнялось. Поставки российских С-400 Турции должны начаться в 2019 году. Об этом заявил глава “Ростех” Сергей Чемезов в интервью Washington Post.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы