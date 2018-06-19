Сенат Конгресса намерен запретить поставки американского оружия Турции из-за закупок С-400

Согласно тексту документа, не позднее, чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу, глава минобороны США при консультации с госсекретарем должен направить профильным комитетам Конгресса доклад “о статусе отношений Соединенных Штатов и Республики Турция”.

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Напомним, российский зенитный ракетный комплекс С-400 “Триумф”, который Анкара покупает у Москвы, будет представлять огромный вызов для систем вооружений НАТО, размещены на территории Турции. Об этом заявил в среду в интервью группе журналистов руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел.

В свою очередь министр обороны Турции заявил, что С-400 не представляют угрозы для вооружения НАТО. Нуреттин Джаникли также сообщил, что Турция ожидает со стороны США честного выполнения своих обязательств в вопросе поставок F-35.

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Как ранее сообщал УНН, в ноябре 2016 стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первым государством — членом НАТО, которое получает от РФ С-400, количество ЗРК официально не уточнялось. Поставки российских С-400 Турции должны начаться в 2019 году. Об этом заявил глава “Ростех” Сергей Чемезов в интервью Washington Post.