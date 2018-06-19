Сенат Конгресу має намір заборонити поставки американської зброї Туреччині через закупівель С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сенат Конгресу США ухвалив у понеділок законопроект про бюджет Пентагону на 2019 фінансовий рік, який позбавляє міністра оборони країни можливості схвалити поставку Туреччині американського озброєння без надання спеціальної доповіді, яка стосується покупки Анкарою російських зенітних комплексів С-400, інформує УНН з посиланням на ТАРС.
Згідно з текстом документа, не пізніше, ніж через 60 днів після вступу законопроекту в силу, глава міноборони США при консультації зі держсекретарем повинен направити профільним комітетам Конгресу доповідь “про статус відносин Сполучених Штатів і Республіки Туреччина”.
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Нагадаємо, російський зенітний ракетний комплекс С-400 “Тріумф”, який Анкара купує в Москви, представлятиме величезний виклик для систем озброєнь НАТО, що розміщені на території Туреччини. Про це заявив у середу в інтерв’ю групі журналістів керівник Військового комітету Північноатлантичного альянсу чеський генерал Петр Павел.
У свою чергу міністр оборони Туреччини заявив, що С-400 не становлять загрози для озброєння НАТО. Нуреттін Джаніклі також повідомив, що Туреччина очікує з боку США чесного виконання своїх зобов’язань в питанні поставок F-35.
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Як раніше повідомляв УНН, у листопаді 2016 року стало відомо про переговори Туреччини і РФ з питання закупівлі С-400. Факт укладення контракту був підтверджений російською стороною 12 вересня 2017 року, тоді ж турецький президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що аванс за контрактом вже внесений. Туреччина стала першою державою — членом НАТО, яке отримує від РФ С-400, кількість ЗРК офіційно не уточнювалося. Поставки російських С-400 Туреччини повинні початися в 2019 році. Про це заявив глава “Ростех” Сергій Чемезов в інтерв’ю Washington Post.