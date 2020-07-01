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Семисотый гол Месси не помог "Барселоне" победить "Атлетико"

Семисотый гол Месси не помог "Барселоне" победить "Атлетико"

Киев  •  УНН

 • 13916 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В центральном противостоянии 33 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" на "Камп Ноу" принимала мадридский "Атлетико", передает корреспондент УНН.

Автогол Диего Косты позволил каталонцам повести в счете на 11 минуте. Через восемь минут цифры на табло были уравнены благодаря реализованному пенальти Сауля Ньигеса.За фол Фелипе на 50 минуте Лионель Месси забил ударом паненку с 11-метровой отметки. На этом главный рефери матча не остановился и назначил очередное пенальти. Сауль Ньигес оформил дубль, хотя Тер Штеген дотянулся до мяча и был близок чтобы парировать удар испанца - 2:2.

Примечательно, что "блаугранос" имели 72 процента владения мячом по итогам поединка.

Заметим, что для Месси гол в данной баталии стал 700-м в карьере (630 в "Барселоне" и 70 за сборную Аргентины).

Добавим также, "Барселона" набрала 70 очков и на одно отстает от "Реала". У "Атлетико" 59 пунктов - 3-я ступень.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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