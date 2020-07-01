Семисотий гол Мессі не допоміг "Барселоні" перемогти "Атлетіко"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У центральному протистоянні 33 туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" на "Камп Ноу" приймала мадридське "Атлетіко", передає кореспондент УНН.
Автогол Дієго Кости дозволив каталонцям повести у рахунку на 11 хвилині. Через вісім хвилин цифри на табло були зрівняні завдяки реалізованому пенальті Сауля Ньігеса.За фол Феліпе на 50 хвилині Ліонель Мессі забив ударом паненкою з 11-метрової позначки. На цьому головний рефері матчу не зупинився і призначив чергове пенальті. Сауль Ньігес оформив дубль, хоча Тер Штеген дотягнувся до м'яча і був близьким аби парирувати удар іспанця – 2:2.
Примітно, що "блаугранос" мали 72 відсотки володіння м'ячем за підсумками поєдинку.
Зауважимо, що для Мессі гол у даній баталії став 700-м у кар'єрі (630 в "Барселоні" і 70 за збірну Аргентини).
Додамо також, "Барселона" набрала 70 очок і на одне відстає від "Реалу". У "Атлетіко" 59 пунктів – 3-тя сходинка.