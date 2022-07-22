Семилетняя девочка обрезала и продала волосы, а средства отдала на нужды ВСУ

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"Маленькая девочка обрезала свои роскошные волосы, чтобы продать и помочь нашим защитникам. Соломие всего 7 лет. 2 тысячи перевела на мою карточку", – написала Юсупова.

Напомним

Основатель компании The Brothers Brick Эндрю Бикрафт в своем Twitter сообщил, что LEGO выпустили фигурки-прототипы украинских защитников из "Азовстали".