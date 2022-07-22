Семирічна дівчинка обрізала та продала волосся, а кошти віддала на потреби ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Семирічна дівчинка продала волосся і перевела на рахунок волонтерів 2 тисячі гривень. Про це на своїй сторінці у фейбук повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає УНН.
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"Маленька дівчинка обрізала своє розкішне волосся, щоб продати та допомогти нашим захисникам. Соломії всього 7 років. 2 тисячі перевела на мою картку", – написала Юсупова.
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