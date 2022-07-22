Семирічна дівчинка обрізала та продала волосся, а кошти віддала на потреби ЗСУ

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"Маленька дівчинка обрізала своє розкішне волосся, щоб продати та допомогти нашим захисникам. Соломії всього 7 років. 2 тисячі перевела на мою картку", – написала Юсупова.

Нагадаємо

Засновник компанії The Brothers Brick Ендрю Бікрафт у своєму Twitter повідомив, що LEGO випустили фігурки-прототипи українських захисників з "Азовсталі".