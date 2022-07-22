LEGO випустили лімітовану колекцію фігурок захисників "Азовсталі"

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"Морські піхотинці оборони, українські гвардійці, волонтери та інші захисники Азовсталі, які протрималися в Маріуполі майже 3 місяці, збиваючи з ладу російську армію та дозволяючи українцям виграти битву за Київ", - йдеться у дописі.

Як зазначив Ендрю, спеціальні мініфігурки LEGO - не є офіційними продуктами.

Прототипами фігурок стали начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич, командир Денис Прокопенко та заступник командира Святослав Паламар.

Додамо

Наразі захисники Маріуполя перебувають у російському полоні.

Нагадаємо

Компанія LEGO, що зробила фігурки Президента України Володимира Зеленського і коктейлів Молотова відправила 145 000 доларів Україні.