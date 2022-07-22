LEGO выпустили лимитированную коллекцию фигурок защитников "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Основатель компании The Brothers Brick Эндрю Бикрафт в своем Twitter сообщил, что LEGO выпустили фигурки-прототипы украинских защитников из "Азовстали". Об этом информирует УНН.
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"Морские пехотинцы обороны, украинские гвардейцы, волонтеры и другие защитники Азовстали, продержавшиеся в Мариуполе почти 3 месяца, сбивая со строя российскую армию и позволяя украинцам выиграть битву за Киев", - говорится в сообщении.
Как отметил Эндрю, специальные минифигурки LEGO – не являются официальными продуктами.
Прототипами фигурок стали начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич, командир Денис Прокопенко и заместитель командира Святослав Паламарь.
Добавим
В настоящее время защитники Мариуполя находятся в российском плену.
Напомним
Компания LEGO, которая сделала фигурки Президента Украины Владимира Зеленского и коктейлей Молотова отправила 145 000 долларов Украине.