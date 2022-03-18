Компанія, що зробила Lego-фігурки Зеленського, відправила на допомогу Україні 145 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Компанія, що зробила Lego-фігурки Президента України Володимира Зеленського і коктейлів Молотова відправила 145 000 доларів Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
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"$ 145 000 на допомогу Україні відправила компанія, яка зробила Lego-фігурки Зеленського і коктейлів Молотова", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що компанія Citizen Brick, що базується в Чикаго, виробляє індивідуалізовані фігурки і деталі Lego.
Нещодавно їх асортимент поповнився: фігурки Володимира Зеленського продавалися за 100 доларів, а крихітні пляшки з коктейлем Молотова, на яких зображений український прапор - за 10 доларів.
"Всі зібрані кошти були передані благодійній організації Direct Relief, якій за останні місяці вдалося направити понад 26 мільйонів доларів у вигляді медичної допомоги Україні", - наголошується в повідомленні.
Так, компанія Citizen Brick повідомляла, що вони продали кожну фігуру Зеленського і коктейль Молотова, зібравши понад 145 тисяч доларів для Direct Relief в допомогу народу України.
"Через обмежене постачання необхідних деталей, більше не зможемо зробити. Сподіваємося, що замість цього ви задумаєтеся про внесення прямої пожертви в Direct Relief або іншої відповідної благодійної організації", - говориться в повідомленні.
Доповнення
Американський кінорежисер Стівен Спілберг і його дружина актриса Кейт Кепшоу пожертвували 1 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні через повномасштабне вторгнення рф.