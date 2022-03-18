Компания, сделавшая Lego-фигурки Зеленского, отправила на помощь Украине 145 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Компания сделавшая Lego-фигурки Президента Украины Владимира Зеленского и коктейлей Молотова отправила 145 000 долларов Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
Цитата
“$ 145 000 на помощь Украине отправила компания, сделавшая Lego-фигурки Зеленского и коктейлей Молотова”, - говориться в сообщении.
Детали
Сообщается, что компания Citizen Brick, базирующаяся в Чикаго, производит индивидуализированные фигурки и детали Lego.
Недавно их ассортимент пополнился: фигурки Владимира Зеленского продавались за 100 долларов, а крохотные бутылки с коктейлем Молотова, на которых изображен украинский флаг – за 10 долларов.
“Все собранные средства были переданы благотворительной организации Direct Relief, которой за последние месяцы удалось направить более 26 миллионов долларов в виде медицинской помощи Украине”, - отмечается в сообщении.
Так, компания Citizen Brick сообщала, что они продали каждую фигуру Зеленского и коктейль Молотова, собрав более 145 тысяч долларов для Direct Relief в помощь народу Украины.
"Из-за ограниченного поставок необходимых деталей, больше не сможем сделать. Надеемся, что вместо этого вы задумаетесь о внесении прямого пожертвования в Direct Relief или другой соответствующей благотворительной организации", - говориться в сообщении.
Дополнение
Американский кинорежиссер Стивен Спилберг и его жена актриса Кейт Кэпшоу пожертвовали 1 млн долларов на гуманитарную помощь Украине из-за полномасштабного вторжения рф.