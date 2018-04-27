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В Одесской области умер младенец, еще одного ребенка спасли от алкогольной интоксикации

Киев • УНН

 • 13547 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 27 апреля. УНН. В пгт Любашевка умерла семимесячная девочка, а четырехлетняя - отравилась суррогатом алкоголя. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

В Одесской области умер младенец, еще одного ребенка спасли от алкогольной интоксикации

Полицейские установили, что в тот день мать несовершеннолетних пошла в школу на родительское собрание, оставив детей на сожителя. Когда женщина вернулась домой, она обнаружила свою 4-летнюю дочь на полу в бессознательном состоянии. В другой комнате между спинкой дивана и стеной вниз головой лежала ее младшая дочь. Сожитель в это время находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и крепко спал. Женщина вызвала скорую помощь и детей были госпитализированы в реанимационное отделение, где врачи констатировали смерть одной из девушек. Другой оказывают помощь.

"По данному факту начато уголовное производство по ст.166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство). Следует отметить, что в семье воспитывались девять детей. За несколько дней до трагедии правоохранители составили протокол в отношении главы семьи по ч.1 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУ об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

На данный момент 53-летний мужчина задержан, детей поместили в больницу на обследование. Продолжается следствие.

Как сообщал УНН, в Тернополе умерла шестимесячная девочка, которой сделали прививки.

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