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На Одещині померло немовля, ще одну дитину врятували від алкогольної інтоксикації

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 27 квітня. УНН. У смт Любашівка померла семимісячна дитина, а чотирирічна — отруїлася сурогатом алкоголю. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

На Одещині померло немовля, ще одну дитину врятували від алкогольної інтоксикації

Поліцейські встановили, що того дня мати неповнолітніх пішла до школи на батьківські збори, залишивши дітей на співмешканця. Коли жінка повернулася додому, вона виявила свою 4-річну доньку на підлозі у непритомному стані. В іншій кімнаті між спинкою дивана та стіною вниз головою лежала її молодша донька. Співмешканець у цей час перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння та міцно спав. Жінка викликала швидку медичну допомогу та дітей було госпіталізовано до реанімаційного відділення, де лікарі констатували смерть однієї з дівчат. Іншій надають допомогу.

“За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.166 ККУ (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Слід зазначити, що у родині виховувалися дев’ятеро дітей. За кілька днів до трагедії правоохоронці склали протокол відносно голови родини за ч.1 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУ про адміністративні правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

На цей момент 53-річного чоловіка затримано, дітей поміщено до лікарні на обстеження. Триває слідство.

Як повідомляв УНН, у Тернополі померла шестимісячна дівчинка, якій зробили щеплення.

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