Семь человек погибли после осквернения Корана во время индуистского фестиваля в Бангладеш

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Бангладеш вспыхнули смертоносные беспорядки после того, как обвинение в осквернении исламской священной книги привели к нападению на десятки индуистских храмов и открытие полицией огня по толпе. В результате беспорядков погибли по меньшей мере семь человек, передает УНН со ссылкой на The Guardian.