Семь человек погибли после осквернения Корана во время индуистского фестиваля в Бангладеш
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Бангладеш вспыхнули смертоносные беспорядки после того, как обвинение в осквернении исламской священной книги привели к нападению на десятки индуистских храмов и открытие полицией огня по толпе. В результате беспорядков погибли по меньшей мере семь человек, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Правительство направило военных в 22 района республики после того, как в среду в городе Кумилла вспыхнула религиозная напряженность и насилие, в результате чего погибли четыре мусульманина, после того, как полиция открыла огонь по толпе.
В пятницу и субботу в столице Дакке, а также в южном городе Бегумгандж вспыхнули новые беспорядки на религиозной почве. В этих инцидентах погибли один мусульманин и два индуса, один из них от ножевых ранений.
Причиной беспорядков стали видео и обвинения, распространившихся в социальных сетях, о том, что Коран, священная книга мусульман, была возложена на колени статуи индуистского бога Ханумана в святилище, установленном в честь индуистского праздника Дурга Пуджа.
После того как видео стало вирусным в Facebook в начале этой недели, толпы из более чем 500 человек собрался в Кумилли и соседних районах из-за того, что протестующие считают богохульством. Около 10 индуистских храмов и святынь напали с вандализмом со стороны толпы, бросал камни и разбил статуи индуистских богов.
В Кумилли полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь по толпе. Десятки человек были ранены, в том числе несколько полицейских.
Что предшествовало
Насилие против индуистов продолжалось в пятницу и субботу. Более 80 специальных святилищ, установленных в честь праздника Дурга Пуджа, подверглись нападениям, в результате которых около 150 индуистов получили ранения, а двое погибли.
В пятницу премьер-министр Шейх Хасина пообещала жесткие меры. “Инциденты в Кумилли тщательно расследуются”, — сказала Хасина. “Никому не будет пощады. Не имеет значения, к какой религии они принадлежат. Они будут выследили и наказаны”.
Министр по делам религии штата Фаридул Хак Хан сказал, что инцидент с Кораном будет расследован, но добавил, что необходимо защищать общинное гармонию, и призвал людей не переступать черту закона.