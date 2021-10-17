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Семь человек погибли после осквернения Корана во время индуистского фестиваля в Бангладеш

Семь человек погибли после осквернения Корана во время индуистского фестиваля в Бангладеш

Киев  •  УНН

 • 20295 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Бангладеш вспыхнули смертоносные беспорядки после того, как обвинение в осквернении исламской священной книги привели к нападению на десятки индуистских храмов и открытие полицией огня по толпе. В результате беспорядков погибли по меньшей мере семь человек, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Правительство направило военных в 22 района республики после того, как в среду в городе Кумилла вспыхнула религиозная напряженность и насилие, в результате чего погибли четыре мусульманина, после того, как полиция открыла огонь по толпе.

В пятницу и субботу в столице Дакке, а также в южном городе Бегумгандж вспыхнули новые беспорядки на религиозной почве. В этих инцидентах погибли один мусульманин и два индуса, один из них от ножевых ранений.

Причиной беспорядков стали видео и обвинения, распространившихся в социальных сетях, о том, что Коран, священная книга мусульман, была возложена на колени статуи индуистского бога Ханумана в святилище, установленном в честь индуистского праздника Дурга Пуджа.

После того как видео стало вирусным в Facebook в начале этой недели, толпы из более чем 500 человек собрался в Кумилли и соседних районах из-за того, что протестующие считают богохульством. Около 10 индуистских храмов и святынь напали с вандализмом со стороны толпы, бросал камни и разбил статуи индуистских богов.

В Кумилли полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь по толпе. Десятки человек были ранены, в том числе несколько полицейских.

Что предшествовало

Насилие против индуистов продолжалось в пятницу и субботу. Более 80 специальных святилищ, установленных в честь праздника Дурга Пуджа, подверглись нападениям, в результате которых около 150 индуистов получили ранения, а двое погибли.

В пятницу премьер-министр Шейх Хасина пообещала жесткие меры. “Инциденты в Кумилли тщательно расследуются”, — сказала Хасина. “Никому не будет пощады. Не имеет значения, к какой религии они принадлежат. Они будут выследили и наказаны”.

Министр по делам религии штата Фаридул Хак Хан сказал, что инцидент с Кораном будет расследован, но добавил, что необходимо защищать общинное гармонию, и призвал людей не переступать черту закона.

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