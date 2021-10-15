Тисячі протестуючих в столиці Бангладеш зіткнулися з поліцією на тлі мусульмансько-індуїстської напруженості в країні

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Поліція повідомила, що вуличні протести почалися після основної п'ятничної молитви в мечеті Байтул Мукаррам в центрі Дакки.

Демонстранти зібралися в знак протесту проти зображень, які раніше з'явилися в соціальних мережах, копії Корану - священної книги ісламу - під ногами статуї в індуїстському храмі в східній частині Бангладеш.

Зіткнення в столиці відбулися вслід за повідомленнями про випадки вандалізму в індуїстських храмах в інших частинах країни з мусульманською більшістю. Індуїстські організації заявили, що напади тривають в інших частинах країни, де десятки індуїстів були поранені, а їх храмові статуї були зруйновані.

Зростання міжгромадної напруженості сталося, коли індуси, які становлять меншість в країні, святкували останній день свого найбільшого релігійного свята - Дурга Пуджа.

Заступник комісара столичної поліції Дакки, повідомив, що кілька людей були поранені після того, як поліція застосувала кийки і сльозогінний газ для розгону натовпу, який намагався прорватися через поліцейські барикади.

Заступник комісара додав, що як мінімум троє протестувальників затримані для допиту.

Протестуючі скандували антиіндійські гасла і критикували прем'єр-міністра Шейху Хасіна, яку критики звинувачують "в близьких відносинах" з Нью-Делі.

Додамо

З середи по щонайменше 100 осіб було заарештовано по всій країні за напади на індуїстські храми, заявила влада.

Близько 9% з більш ніж 160 мільйонного населення в Бангладеш є індуїстами.