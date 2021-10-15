Тысячи протестующих в столице Бангладеш столкнулись с полицией на фоне мусульманско-индуистской напряженности в стране

КИЕВ. 15 октября. УНН. Тысячи протестующих в столице Бангладеш в пятницу столкнулись с полицией. Силы безопасности применили слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, разгневанных тем, что они восприняли изображение, которое стало вирусным в социальных сетях, как такое, что оскорбляет ислам. Об этом пишет УНН со ссылкой на местное издание Кhulna gazette.