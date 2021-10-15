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Тысячи протестующих в столице Бангладеш столкнулись с полицией на фоне мусульманско-индуистской напряженности в стране

Тысячи протестующих в столице Бангладеш столкнулись с полицией на фоне мусульманско-индуистской напряженности в стране

Киев  •  УНН

 • 22551 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Тысячи протестующих в столице Бангладеш в пятницу столкнулись с полицией. Силы безопасности применили слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, разгневанных тем, что они восприняли изображение, которое стало вирусным в социальных сетях, как такое, что оскорбляет ислам. Об этом пишет УНН со ссылкой на местное издание Кhulna gazette.

Детали

Полиция сообщила, что уличные протесты начались после основной пятничной молитвы в мечети Байтул Мукаррам в центре Дакки.

Демонстранты собрались в знак протеста против изображений, которые ранее появились в социальных сетях, копии Корана — священной книги ислама — под ногами статуи в индуистском храме в восточной части Бангладеш.

Столкновения в столице произошли вслед за сообщениями о случаях вандализма в индуистских храмах в других частях страны с мусульманским большинством. Индуистские организации заявили, что нападения продолжаются в других частях страны, где десятки индуистов были ранены, а их храмовые статуи были разрушены.

Рост межобщинной напряженности произошел, когда индусы, которые составляют меньшинство в стране, праздновали последний день своего крупнейшего религиозного праздника — Дурга Пуджа.

Заместитель комиссара столичной полиции Дакки, сообщил, что несколько человек были ранены после того, как полиция применила дубинки и слезоточивый газ для разгона толпы, которая пыталась прорваться через полицейские баррикады.

Заместитель комиссара добавил, что как минимум трое протестующих задержаны для допроса.

Протестующие скандировали антииндийские лозунги и критиковали премьер-министра Шейху Хасина, которую критики обвиняют “в близких отношениях” с Нью-Дели.

Добавим

Со среды по меньшей мере 100 человек были арестованы по всей стране за нападения на индуистские храмы, заявили власти.

Около 9% из более чем 160 миллионого населення в Бангладеш являются индуистами.

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