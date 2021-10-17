Семеро людей загинули після осквернення Корану під час індуїстського фестивалю в Бангладеш

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Уряд направив військових у 22 райони республіки після того, як в середу в місті Кумілла спалахнула релігійна напруженість і насильство, в результаті чого загинули чотири мусульманина, після того, як поліція відкрила вогонь по натовпу.

У п’ятницю та суботу в столиці Дацці, а також в південному місті Бегумгандж спалахнули нові заворушення на релігійному ґрунті. У цих інцидентах загинули один мусульманин і два індуси, один з них від ножових поранень.

Причиною заворушень стали відео і звинувачення, що поширилися в соціальних мережах, про те, що Коран, священна книга мусульман, була покладена на коліна статуї індуїстського бога Ханумана у святилищі, встановленому на честь індуїстського свята Дурга Пуджа.

Після того, як відео стало вірусним у Facebook на початку цього тижня, натовпи з більш ніж 500 осіб зібрався в Куміллі та сусідніх районах через те, що протестувальникі вважають богохульством. Близько 10 індуїстських храмів і святинь зазнали нападів з вандалізмом з боку натовпу, що кидав каміння і розбив статуї індуїстських богів.

У Куміллі поліція застосувала сльозогінний газ і відкрила вогонь по натовпу. Десятки людей були поранені, в тому числі кілька поліцейських.

Що передувало

Насильство проти індуїстів тривало в п’ятницю і суботу. Більше 80 спеціальних святилищ, встановлених на честь свята Дурга Пуджа, піддалися нападам, в результаті яких близько 150 індуїстів отримали поранення, а двоє загинули.

У п’ятницю прем’єр-міністр Шейх Хасина пообіцяла жорсткі заходи у відповідь. “Інциденти в Куміллі ретельно розслідуються”, — сказала Хасина. “Нікому не буде пощади. Не має значення, до якої релігії вони належать. Вони будуть вислідили і покарані”.

Міністр у справах релігії штату Фарідул Хак Хан сказав, що інцидент з Кораном буде розслідуваний, але додав, що необхідно захищати общинне гармонію, і закликав людей не переступати межу закону.