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Сельхозпредприятия в оккупированном Крыму останавливают работу из-за дефицита топлива

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Из-за дефицита топлива на временно оккупированном Крымском полуострове сельхозпредприятия останавливают работу. Фермеры покупают топливо у перекупщиков до 300 рублей за литр, что угрожает сбору урожая.

Сельхозпредприятия в оккупированном Крыму останавливают работу из-за дефицита топлива

Сельскохозяйственные предприятия на временно оккупированном Крымском полуострове вынуждены останавливать работу из-за нехватки топлива, что ставит под угрозу сбор урожая. Об этом сообщает Astra, пишет УНН.

Детали

Фермерское хозяйство "Шварц и Гельвер" опубликовало видео с простаивающей сельскохозяйственной техникой и заявило, что из-за дефицита топлива кампания по сбору урожая может быть сорвана.

На предприятии отметили, что не ожидали оказаться в такой ситуации.

Чтобы техника не остановилась, приходилось искать топливо у перекупщиков – по цене до 300 рублей за литр. Мы покупали столько, сколько могли себе позволить. Надеялись, что это временно. Что ситуация вот-вот изменится. Но запасов хватило ненадолго. Сначала остановились отдельные машины. Потом и вся техника

– сообщили на предприятии.

Там подчеркнули, что каждый день простоя означает потерю урожая, месяцев тяжелого труда и значительные убытки для хозяйства.

В Севастополе из-за дефицита топлива и отключения электроэнергии остановился общественный транспорт - СМИ27.06.26, 23:18 • 12173 просмотра

Степан Гафтко

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