Секс-скандал с Яременко негативное повлиял на работу комитета - Ясько

"Мне было грустно по поводу всей ситуации. Это спровоцировало много различных информационных шумов, которые негативно повлияли на работу нашего комитета", - сказала Елизавета Ясько.

Она отметила, что знает Богдана Яременко, как профессионала, и знает, что нужно разделять личное и профессиональное.

"И я думаю, что он сам способен дать оценку случившемуся. У меня к нему претензий нет. Единственное, что хотелось бы и внутри нашей фракции, и в оппозиции, - конструктивной работы. Потому что когда блокируется деятельность комитета из-за протестов против действующего главы, это не позволяет эффективно работать", - добавила Елизавета Ясько.

Напомним, Богдана Яременко "поймали" на интимной переписке: нардеп заявил, что "провел" журналистов.

Как сообщал УНН, 17 января нардепы освободили Яременко от должности главы комитета, назначив на эту должность нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Мережко.