Секс-скандал із Яременком негативно вплинув на роботу комітету - Ясько
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Секс-скандал за участі Богдана Яременка негативно вплинув на роботу комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Про це в інтерв’ю журналу “Новое Время” розповіла голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає УНН.
“Мені було сумно з приводу всієї ситуації. Це спровокувало дуже багато різних інформаційних шумів, які негативно вплинули на роботу нашого комітету”, — сказала Єлизавета Ясько.
Вона зазначила, що знає Богдана Яременка, як професіонала, і знає, що потрібно розділяти особисте і професійне.
“І я думаю, що він сам здатний дати оцінку тому, що сталося. У мене до нього претензій немає. Єдине, що хотілося б і всередині нашої фракції, і в опозиції, — конструктивної роботи. Тому що коли блокується діяльність комітету через протести проти чинного голови, це не дозволяє ефективно працювати”, — додала Єлизавета Ясько.
Нагадаємо, Богдана Яременка “спіймали” на інтимній переписці: нардеп заявив, що “провів” журналістів.
Як повідомляв УНН, 17 січня нардепи звільнили Яременка з посади голови комітету, призначивши на цю посаду нардепа від фракції “Слуга народу” Олександра Мережко.