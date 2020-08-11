Секретная служба США сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82345 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101757 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126457 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107218 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127185 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101190 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102020 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104041 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101953 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Секретная служба США сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома

Секретная служба США сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома

Киев  •  УНН

 • 11334 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Секретная служба США, которая занимается охраной американского руководства, сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома, при этом в ходе инцидента никто из охраняемых лиц не подвергся опасности, передает УНН со ссылкой на сообщении американской спеслужбы в Twitter.

“Секретная служба подтверждает, что на углу семнадцатой улицы и Пенсильвания-авеню произошла стрельба с участием сотрудника (службы), — говорится в сообщении спецслужбы в Twitter. — Расследование продолжается. (Подозреваемый) мужчина и сотрудник службы госпитализированы. Во время инцидента охраняемые лица не подверглись опасности, комплекс Белого дома не получил повреждений”.

Перед этим, в понедельник, президент США Дональд Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию почти через пять минут после начала. К президенту подошел сотрудник Секретной службы, после чего глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны.

По возвращении Трамп сообщил журналистам об инциденте, который произошел за пределами комплекса.

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