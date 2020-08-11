Секретная служба США сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Секретная служба США, которая занимается охраной американского руководства, сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома, при этом в ходе инцидента никто из охраняемых лиц не подвергся опасности, передает УНН со ссылкой на сообщении американской спеслужбы в Twitter.
“Секретная служба подтверждает, что на углу семнадцатой улицы и Пенсильвания-авеню произошла стрельба с участием сотрудника (службы), — говорится в сообщении спецслужбы в Twitter. — Расследование продолжается. (Подозреваемый) мужчина и сотрудник службы госпитализированы. Во время инцидента охраняемые лица не подверглись опасности, комплекс Белого дома не получил повреждений”.
Перед этим, в понедельник, президент США Дональд Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию почти через пять минут после начала. К президенту подошел сотрудник Секретной службы, после чего глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны.
По возвращении Трамп сообщил журналистам об инциденте, который произошел за пределами комплекса.