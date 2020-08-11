Секретна служба США повідомила про поранення співробітника в ході стрілянини біля Білого дому

“Секретна служба підтверджує, що на розі 17-ої вулиці та Пенсільванія-авеню сталася стрілянина за участю працівника (служби), — йдеться в повідомленні спецслужби в Twitter. — Розслідування триває. (Підозрюваний) чоловік і співробітник служби госпіталізовані. Під час інциденту охоронювані особи не піддалися небезпеці, комплекс Білого дому не отримав пошкоджень”.

Перед цим, у понеділок, президент США Дональд Трамп несподівано перервав пресконференцію майже через п’ять хвилин після початку. До президента підійшов співробітник Секретної служби, після чого глава адміністрації вийшов із залу в супроводі охорони.

Після повернення Трамп повідомив журналістам про інцидент, що стався за межами комплексу.