Секретна служба США повідомила про поранення співробітника в ході стрілянини біля Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Секретна служба США, що займається охороною американського керівництва, повідомила про поранення співробітника в ході стрілянини біля Білого дому, при цьому в ході інциденту ніхто з охоронюваних осіб не піддався небезпеки, інформує УНН із посиланням на повідомленні американської спеслужби у Twitter.
“Секретна служба підтверджує, що на розі 17-ої вулиці та Пенсільванія-авеню сталася стрілянина за участю працівника (служби), — йдеться в повідомленні спецслужби в Twitter. — Розслідування триває. (Підозрюваний) чоловік і співробітник служби госпіталізовані. Під час інциденту охоронювані особи не піддалися небезпеці, комплекс Білого дому не отримав пошкоджень”.
Перед цим, у понеділок, президент США Дональд Трамп несподівано перервав пресконференцію майже через п’ять хвилин після початку. До президента підійшов співробітник Секретної служби, після чого глава адміністрації вийшов із залу в супроводі охорони.
Після повернення Трамп повідомив журналістам про інцидент, що стався за межами комплексу.