Трамп перервав свою пресконференцію через стрілянину біля Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп перервав свою пресконференцію через стрілянину біля Білого дому. Про це повідомляє CNBC, передає УНН.
Зазначається, що президент США Дональд Трамп перервав щойно розпочату пресконференцію в Білому домі на прохання співробітників своєї охорони. За даними CNBC, через кілька хвилин після початку спілкування з журналістами до президента раптово підійшов охоронець і щось шепнув на вухо. Після цього Трамп покинув зал. Через деякий час він повернувся і пояснив журналістам, що біля Білого дому сталася стрілянина, тому його вивели із залу.
За словами президента США, підозрюваного в стрілянині поранили, після чого відправили в лікарню. Більше ніхто в результаті інциденту не постраждав.
Нагадаємо, напередодні запланованих на листопад президентських виборів президент США Дональд Трамп посварився з найбільшим спонсором Республіканської партії 87-річним мультимільярдером Шелдоном Адельсоном.
Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf— Curtis Houck (@CurtisHouck) August 10, 2020