Трамп перервав свою пресконференцію через стрілянину біля Білого дому

Зазначається, що президент США Дональд Трамп перервав щойно розпочату пресконференцію в Білому домі на прохання співробітників своєї охорони. За даними CNBC, через кілька хвилин після початку спілкування з журналістами до президента раптово підійшов охоронець і щось шепнув на вухо. Після цього Трамп покинув зал. Через деякий час він повернувся і пояснив журналістам, що біля Білого дому сталася стрілянина, тому його вивели із залу.

За словами президента США, підозрюваного в стрілянині поранили, після чого відправили в лікарню. Більше ніхто в результаті інциденту не постраждав.

Нагадаємо, напередодні запланованих на листопад президентських виборів президент США Дональд Трамп посварився з найбільшим спонсором Республіканської партії 87-річним мультимільярдером Шелдоном Адельсоном.

Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf

— Curtis Houck (@CurtisHouck) August 10, 2020