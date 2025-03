Трамп прервал свою пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Отмечается, что президент США Дональд Трамп прервал только начатую пресс-конференцию в Белом доме по просьбе сотрудников своей охраны. По данным CNBC, через несколько минут после начала общения с журналистами к президенту внезапно подошел охранник и что-то шепнул на ухо. После этого Трамп покинул зал. Через некоторое время он вернулся и объяснил журналистам, что у Белого дома произошла стрельба, поэтому его вывели из зала.

По словам президента США, подозреваемого в стрельбе ранили, после чего отправили в больницу. Никто в результате инцидента не пострадал.

Напомним, накануне запланированных на ноябрь президентских выборов президент США Дональд Трамп поссорился с наибольшим спонсором Республиканской партии 87-летним мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном.

Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf

