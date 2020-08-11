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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 107541 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127574 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101311 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

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Трамп прервал свою пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Трамп прервал свою пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Киев  •  УНН

 • 14546 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп прервал свою пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома. Об этом сообщает CNBC, передает УНН.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп прервал только начатую пресс-конференцию в Белом доме по просьбе сотрудников своей охраны. По данным CNBC, через несколько минут после начала общения с журналистами к президенту внезапно подошел охранник и что-то шепнул на ухо. После этого Трамп покинул зал. Через некоторое время он вернулся и объяснил журналистам, что у Белого дома произошла стрельба, поэтому его вывели из зала.

По словам президента США, подозреваемого в стрельбе ранили, после чего отправили в больницу. Никто в результате инцидента не пострадал.

Напомним, накануне запланированных на ноябрь президентских выборов президент США Дональд Трамп поссорился с наибольшим спонсором Республиканской партии 87-летним мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном.

Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf

- Curtis Houck (@CurtisHouck) August 10, 2020

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