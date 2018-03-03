Секретная служба сообщила о стрельбе возле Белого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Секретная служба США сообщила, что проверяет сообщения о стрельбе у северной стороны ограды Белого дома. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает УНН.
"Сотрудники секретной службы отреагировали на сообщения о человеке, который якобы выстрелил, ранив сам себя, возле северной стороны ограды Белого дома", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Сообщается, что данных о других жертвах стрельбы нет. Инцидент, как указано, повлиял на движение пешеходов и транспорта возле Белого дома.
"Медики оказывают помощь пострадавшему мужчине", - добавили в службе.
Напомним, президент США Д.Трамп рассказал, что бы сделал в школе во время стрельбы.