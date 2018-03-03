Секретна служба повідомила про стрілянину біля Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Секретна служба США повідомила, що перевіряє повідомлення про стрілянину біля північного боку паркану Білого дому. Про це заявили в прес-службі відомства, передає УНН.
"Співробітники секретної служби відреагували на повідомлення про людину, яка нібито вистрілила, поранивши сама себе, біля північного боку паркану Білого дому", - йдеться в повідомленні служби в Twitter.
Повідомляється, що даних про інші жертви стрілянини немає. Інцидент, як зазначено, вплинув на рух пішоходів і транспорту біля Білого дому.
"Медики надають допомогу постраждалому чоловікові", - додали в службі.
Нагадаємо, президент США Д.Трамп розповів, що б зробив у школі під час стрілянини.