Секретарем избирательного участка в Киевской области назначили умершего человека

"В Вышгороде Киевской области в 96-м избирательном округе при формировании избирательной комиссии участка №320348 на должность секретаря включили лицо, которого 1,5 года нет в живых", - сообщили в "ОПОРА".

Как отметили в организации, соответствующее решение утвердила на заседании окружная избирательная комиссия 10 марта. Об этом свидетельствует и постановление № 9 ОИК ТИО № 96 от 11.03.2019 года "Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам Президента Украины обычных и специальных избирательных участков территориального избирательного округа № 96".

В приложении к вышеупомянутому постановлению №9 ОИК № 96 зафиксировано, что секретарем УИК №320348 назначен Прокопенко Сергей Владимирович от кандидата в президенты Николая Габера.

Об этом факте стало известно одной из наблюдателей "ОПОРЫ". Представители организации связались с родными Сергея Прокопенко, и те подтвердили информацию о его смерти и предоставили копию соответствующего свидетельства.

Напомним, ЦИК внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 18 февраля 2019 № 331.