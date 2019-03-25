Секретарем виборчої дільниці на Київщині призначили померлу людину

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Вишгороді Київської області у 96-му виборчому окрузі під час формування виборчої комісії однієї з дільниць на посаду секретаря включили особу, якої півтора роки немає в живих. Про це повідомила прес-служба Громадянської мережі "ОПОРА", передає УНН.