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Секретарем виборчої дільниці на Київщині призначили померлу людину

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Вишгороді Київської області у 96-му виборчому окрузі під час формування виборчої комісії однієї з дільниць на посаду секретаря включили особу, якої півтора роки немає в живих. Про це повідомила прес-служба Громадянської мережі "ОПОРА", передає УНН.

Секретарем виборчої дільниці на Київщині призначили померлу людину

"У Вишгороді на Київщині у 96-му виборчому окрузі під час формування виборчої комісії дільниці №320348 на посаду секретаря включили особу, якої 1,5 роки немає в живих", - повідомили в "ОПОРА".

Як зазначили в організації, відповідне рішення затвердила під час засідання окружна виборча комісія 10 березня. Про це свідчить і постанова № 9 ОВК ТВО № 96 від 11.03.2019 року "Про утворення дільничних виборчих комісій з виборів Президента України звичайних та спеціальних виборчих дільниць територіального виборчого округу № 96".

У додатку до вищезгаданої постанови №9 ОВК № 96 зафіксовано, що секретарем ДВК №320348 призначений Прокопенко Сергій Володимирович від кандидата у Президенти Миколи Габера.

Про цей факт стало відомо одній зі спостерігачок "ОПОРИ". Представники організації зв’язались з рідними Сергія Прокопенка, і ті підтвердили інформацію про його смерть та надали копію відповідного свідоцтва.

Нагадаємо, ЦВК внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 18 лютого 2019 року № 331.

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