Секретарем виборчої дільниці на Київщині призначили померлу людину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Вишгороді Київської області у 96-му виборчому окрузі під час формування виборчої комісії однієї з дільниць на посаду секретаря включили особу, якої півтора роки немає в живих. Про це повідомила прес-служба Громадянської мережі "ОПОРА", передає УНН.
"У Вишгороді на Київщині у 96-му виборчому окрузі під час формування виборчої комісії дільниці №320348 на посаду секретаря включили особу, якої 1,5 роки немає в живих", - повідомили в "ОПОРА".
Як зазначили в організації, відповідне рішення затвердила під час засідання окружна виборча комісія 10 березня. Про це свідчить і постанова № 9 ОВК ТВО № 96 від 11.03.2019 року "Про утворення дільничних виборчих комісій з виборів Президента України звичайних та спеціальних виборчих дільниць територіального виборчого округу № 96".
У додатку до вищезгаданої постанови №9 ОВК № 96 зафіксовано, що секретарем ДВК №320348 призначений Прокопенко Сергій Володимирович від кандидата у Президенти Миколи Габера.
Про цей факт стало відомо одній зі спостерігачок "ОПОРИ". Представники організації зв’язались з рідними Сергія Прокопенка, і ті підтвердили інформацію про його смерть та надали копію відповідного свідоцтва.
Нагадаємо, ЦВК внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 18 лютого 2019 року № 331.