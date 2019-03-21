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ЦВК внесла зміни до складу окружних комісій

Київ • УНН

 • 8681 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. ЦВК внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 18 лютого 2019 року № 331. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК. 

ЦВК внесла зміни до складу окружних комісій

21 березня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук.

Комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 18 лютого 2019 року № 331.

Комісія скасувала реєстрацію двох довірених осіб кандидата на пост президента України Габера М.О. в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та зареєструвала замість них інших.

Окрім того, ЦВК зареєструвала довірену особу кандидата на пост президента України Скоцика В.Є. у територіальному виборчому окрузі № 122.

Скасовано реєстрацію довірених осіб кандидата на пост президента України Тимошенка Ю.В. у ТВО № 90 і № 98 та зареєстровано замість них інших.

Розглянувши відповідні подання, Комісія зареєструвала 31 офіційного спостерігача від кандидата на пост президента України Зеленського В.О. та 13 офіційних спостерігачів від кандидата на пост президента України Тимошенко Ю.В. на чергових виборах президента України в закордонному виборчому окрузі.

Також у закордонному виборчому окрузі зареєстровано офіційного спостерігача від Всеукраїнської громадської організації "ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ".

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ прокоментували ситуацію з ЦВК і недопуском росіян

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