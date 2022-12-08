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Секрет успеха: в IBOX BANK рассказали, как транзакционность способствовала развитию банка во время войны

Секрет успеха: в IBOX BANK рассказали, как транзакционность способствовала развитию банка во время войны

Киев • УНН

 • 1200300 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Первый украинский транзакционный банк IBOX BANK смог пережить вызовы полномасштабной войны благодаря своей бизнес-модели. Об этом рассказала акционер IBOX BANK Алена Шевцова в интервью одному из Youtube-каналов, передает УНН.

Детали

По её словам, устоять в кризисное время банку помогло то, что у него не было необходимости резервировать средства под проблемные кредиты, так как кредитование не является его основным видом деятельности.

Цитата

“Когда началась война, вся бизнес-модель была пересмотрена в сторону сокращения расходов и затрат. Так как модель банка это транзакционный бизнес, IBOX BANK никогда не был лидером по потребительскому кредитованию и портфелю кредитов для больших корпоративных компаний. Поэтому мы не были вынуждены резервировать средства по невозвратным кредитам, кредитам, которые фактически необходимо списывать. И благодаря нашей бизнес-модели, мы продолжаем развитие и стабильный рост. И как следствие - налоговые отчисления, которые банк ежемесячно проводит. Поэтому могу сказать, что нам просто повезло, благодаря философии транзакционного бизнеса”, - отметила Алена Шевцова.

Напомним

В этом году IBOX BANK смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ. 

Справка

IBOX BANK – первый в Украине транзакционный банк, который предоставляет все виды услуг юридическим и физическим лицам. На украинском рынке с 1993 года. В 2013 году был признан самым стабильным, а в 2020 году стал крупнейшим транзакционным банком Украины. По итогам 2021 года банк зафиксировал пятикратный рост дохода.

Акционеры банка придерживаются позиции исключительного экономического патриотизма и инвестировали весь прошлогодний доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен. В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до наивысшего уровня uаААА по национальной шкале.

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