Секрет успіху: у IBOX BANK розповіли, як транзакційність сприяла розвитку банку під час війни

Деталі

За її словами, встояти в кризовий час банку допомогло те, що він не мав потреби резервувати кошти під проблемні кредити, оскільки кредитування не є його основним видом діяльності.

Цитата

“Коли розпочалася війна, всю бізнес-модель було переглянуто у бік скорочення витрат і видатків. Так як модель банку це транзакційний бізнес, IBOX BANK ніколи не був лідером споживчого кредитування та портфеля кредитів для великих корпоративних компаній. Тому ми не були змушені резервувати кошти за незворотними кредитами, кредитами, які фактично необхідно списувати. І завдяки нашій бізнес-моделі, ми продовжуємо розвиток та стабільне зростання. І як наслідок – податкові відрахування, які банк щомісяця проводить. Тому можу сказати, що нам просто пощастило, завдяки філософії транзакційного бізнесу", - зазначила Альона Шевцова.

Нагадаємо

Цього року IBOX BANK зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ.

Довідка

IBOX BANK – перший в Україні транзакційний банк, який надає всі види послуг юридичним та фізичним особам. На українському ринку з 1993 року. 2013 року був визнаний найстабільнішим, а 2020 року став найбільшим транзакційним банком України. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятиразове зростання доходу.

Акціонери банку дотримуються позиції виняткового економічного патріотизму та інвестували весь минулорічний дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень. У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.