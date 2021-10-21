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Секрет долголетия: врач назвал продукты, которые влияют на продолжительность жизни

Киев • УНН

 • 34371 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Рацион человека напрямую связан с долголетием и общим самочувствием. Каким продуктам следует отдать предпочтение, а от каких вовсе отказаться, рассказал УНН врач Александр Карловский.

Секрет долголетия: врач назвал продукты, которые влияют на продолжительность жизни

Он прокомментировал данные, в которых говорится о том, что не рекомендуется употреблять больше 150 грамм красного мяса два раза в неделю. Некоторые бактерии делают из красного мяса токсичные соединения — триметиламин. Печень пытается уничтожить триметиламин, окисляет его, и получается триметиламиноксид, который повреждаешь поверхность кровеносных и лимфатических сосудов.

Цитата:

“Красное мясо, конечно, вкусно, но это совсем не полезно. Поэтому в этих словах есть истина. Тут, действительно, даже не играет роль, сколько человеку лет, биохимически это все может приводить и к подагре, и к атеросклерозу”, — прокомментировал он.

Карловский считает, что нужно есть меньше красного мяса, особенно в более старшем возрасте.

“Взрослым людям надо есть меньше мясо, больше рыбы и овощей. Вы посмотрите, люди, которые имеют самые высокие показатели по продолжительности жизни, долголетия, питаются в основном рыбой, морепродуктами, птицей, овощами”, — резюмировал он.

Кстати говоря

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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