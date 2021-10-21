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Секрет довголіття: лікар назвав продукти, які впливають на тривалість життя

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Раціон людини безпосередньо пов'язаний з довголіттям і загальним самопочуттям. Яким продуктам слід віддати перевагу, а від яких зовсім відмовитися, розповів УНН лікар Олександр Карловський.

Секрет довголіття: лікар назвав продукти, які впливають на тривалість життя

Він прокоментував дані, у яких йдеться про те, що не рекомендується вживати більше ніж 150 грамів червоного м'яса два рази в тиждень. Деякі бактерії роблять з червоного м'яса токсичні сполуки - триметиламін. Печінка намагається знищити триметиламін, окисляє його, і виходить триметиламіноксид, який пошкоджує поверхню кровоносних і лімфатичних судин.

Цитата:

"Червоне м'ясо, звичайно, смачно, але це зовсім не корисно. Тому в цих словах є істина. Тут, дійсно, навіть не грає роль, скільки людині років, біохімічно це все може призводити і до подагри, і до атеросклерозу", - прокоментував він.

Карловський вважає, що потрібно їсти менше червоного м'яса, особливо в більш старшому віці.

"Дорослим людям треба їсти менше м'яса, більше риби і овочів. Ви подивіться, люди, які мають найвищі показники за тривалістю життя, довголіття, харчуються в основному рибою, морепродуктами, птицею, овочами", - резюмував він.

До слова

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грамів у тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо - усі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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