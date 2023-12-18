Сегодняшняя возможность импорта электроэнергии с лихвой покрывает любой дефицит - Галущенко
Киев • УНН
Министр энергетики Украины Галущенко заявляет, что способность страны импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии перекрывает любой дефицит электроэнергии.
Возможность импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии в Украину с лихвой покрывает любой возможный дефицит в энергосистеме. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада", передает корреспондент УНН.
Сегодняшняя возможность импорта, а это 1,7 ГВт электроэнергии в Украину с лихвой покрывает любой дефицит возможный в системе. Мы стараемся со своей стороны стимулировать импорт электроэнергии, чтобы промышленность прежде всего привлекала импортную электроэнергию для производства. Более того, анализ ценовых показателей на соседних рынках говорит, что есть часы, когда импортная электроэнергия может быть даже дешевле, особенно когда речь идет о контракте на месяц или два
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что согласно решению ENTSO-E, Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии, решая проблему дефицита мощностей в энергосистеме.
НЭК "Укрэнерго" стала полноправным членом Ассоциации Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E. Это означает, что Украина стала неотъемлемой частью "энергетического Евросоюза".
Сегодняшняя возможность импорта электроэнергии с лихвой покрывает любой дефицит - Галущенко
Министр энергетики Украины Галущенко заявляет, что способность страны импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии перекрывает любой дефицит электроэнергии.
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