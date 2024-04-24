Сегодня вечером снова введут ограничения электричества для промышленности

Сегодня, 24 апреля, с 18:00 до 22:00 будут применены контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей. Об этом сообщает диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Как отмечаются, ограничения потребления для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены по всем регионам Украины.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса ограничиваться не будет.

В "Укрэнерго" объяснили, что приходится ограничивать электричество из-за российских массированных атак на украинские электростанции.

"Из-за ухудшения погодных условий в Украине ощутимо возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме сохраняется дефицит мощности", - указали в "Укрэнерго".

Также призвали всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность и бизнес - максимально привлекать импорт электроэнергии и альтернативные источники питания.

Дополнение

Из-за дефицита электроэнергии, Украина третий день подряд привлекает аварийную помощь от международных партнеров. В то же время потребление электроэнергии в стране - растет.