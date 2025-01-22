Сегодня Украина отмечает День Соборности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве состоялось историческое провозглашение Акта воссоединения УНР и ЗУНР. Это событие стало символом единства украинских земель и создания государства.

Сегодня, 22 января, отмечается День Соборности Украины. Событие было установлено в 1999 году в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, пишет УНН.

Как сообщает Институт нацпамяти, 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве в торжественной атмосфере состоялось провозглашение Акта воссоединения (объединения) Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое независимое государство.

В зачитанном на собрании «Универсале соборности», в частности, отмечалось: «Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины - Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Надднепрянская Великая Украина. Осуществились вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика». Этот день стал символом украинского государства, воплотил соборницкие стремления украинцев по консолидации в одном государстве.

Соборность - это..

...единство, неделимость всех территорий Украины, духовное единство украинцев, проживающих на территории Украины, а также единство всех граждан Украины независимо от национальности и вероисповедания, направленное на утверждение настоящего суверенитета и независимости Украины, построение процветающего демократического национального государства (статья 6 Закона Украины «Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности»).

Термин «соборность» имеет несколько значений. Прежде всего, это и объединение в одно государственное целое всех земель, населенных конкретной нацией на сплошной территории; духовная консолидация всех жителей государства, это и сплоченность граждан, независимо от их национальности. Термин «соборность» включает в себя единство и сплоченность.

Для Украины соборность - это единство в многообразии, объединение вокруг украинской государственности и идентичности. Идея территориальной целостности страны сочетается с идеями духовной сплоченности. Поэтому соборность неотделима от государственности, суверенитета и независимости нации - фундамента для построения демократического государства.

В условиях современной российско-украинской войны соборность приобретает больший символизм и остроту, ведь сейчас, как никогда, украинцам нужно объединиться ради будущего. Поэтому лозунг нынешней информационной кампании - «В единстве сила».

Ключевые сообщения 

22 января мы вспоминаем два равнозначных по весу события украинской истории: провозглашение независимости Украинской Народной Республики и Акт Воссоединения украинских земель. Ведь 22 января 1918 года впервые в XX веке украинская независимость была провозглашена IV Универсалом Украинской Центральной Рады, а уже через год (22 января 1919 года) на Софийской площади в Киеве состоялось не менее весомое событие - объединение УНР и ЗУНР в одно государство.

Провозглашение Соборности УНР и ЗУНР 22 января 1919 года - исторический акт объединения украинских земель в одном государстве. Событие основополагающее для украинского государства. Оно полностью разрушает утверждение российской пропаганды, будто украинские земли впервые объединил Сталин в 1939 году. Идея соборности Украины была ключевой для следующего поколения участников украинского освободительного движения в XX веке.

Акт Воссоединения 22 января 1919 года увенчал соборнические стремления украинцев обеих частей Украины - Приднепровья и Приднестровья - по меньшей мере с середины XIX века.

Соборность предполагает не только память о прошлом, но и требует сплоченной совместной работы и взаимодействия в современной Украине, когда мы, из разных регионов, общаемся, вместе работаем, создаем знаковое и важное.

Соборность неотделима от суверенитета и реальной независимости народа, она является фундаментом построения демократического государства, залогом выживания и существования нации.

Национальное единство является не только базовой ценностью граждан страны, но и обязательной предпосылкой успешного сопротивления внешней агрессии.

Сегодня Украина продолжает борьбу за независимость и соборность. Поэтому соборность остается на повестке дня национальных задач.

В Украине ввели новый государственный праздник - День межнационального согласия27.12.24, 19:58 • 32265 просмотров

Историческая справка 

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве, в первую годовщину независимости УНР, в праздничной атмосфере состоялось провозглашение «Универсала Директории Украинской Народной Республики» (его мы символически называем Актом Воссоединения). Здания в центральной части города украшали национальные флаги, вход на Софийскую площадь украсили триумфальной аркой с гербами УНР и ЗУНР. Под музыку на центральные улицы стекались десятки тысяч жителей столицы и многочисленные гости. Хор под руководством Кирилла Стеценко в сопровождении оркестра спел «Ще не вмерла Україна».

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На следующий день, 23 января 1919 года, в помещении киевского Оперного театра (современная Национальная опера Украины) Трудовой Конгресс Украины обсудил упомянутые документы и одобрил их. Ратифицировав таким образом Универсал Директории УНР, Конгресс придал ему законный юридический характер. Президента УНРады Евгения Петрушевича вскоре избрали в состав Директории. ЗУНР после объединения с УНР изменила название на Западная область Украинской Народной Республики (ЗО УНР). Началось активное сотрудничество между обоими государственными образованиями в экономической, военной и культурной сферах.

Идея соборности охватила украинцев. На Закарпатье отголоском исторического движения к воссоединению стали Всенародное собрание в Хусте 21 января 1919 года. Они постановили объединить Карпатскую Украину с Украинской Народной Республикой. В условиях постоянной борьбы за свободу и независимость чрезвычайно много значило побратимство украинцев из разных регионов. Еще с начала 1918 года одной из самых боеспособных военных формаций УНР стали Сечевые стрельцы, основой которых были галичане и буковинцы. Со своей стороны, восточноукраинские командующие Михаил Емельянович-Павленко и Александр Греков возглавляли Галицкую Армию.

По ряду причин объединение УНР и ЗУНР в одно государство не было доведено до завершения. Продолжали существовать два отдельных правительства, две армии. Республики фактически находились в конфедеративных отношениях. Отличные геополитические интересы и цели, в конце концов, привели к развалу соборного фронта Украинской революции поздней осенью 1919 года. Однако, Акт Воссоединения стал символом и легендой для последующих поколений борцов за Украину.

После провозглашения объединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 года идея целостности украинской нации в украинской политической мысли уже никогда не ставилась под сомнение. В течение многих десятилетий Акт оставался символом веры, идейным императивом борьбы за независимое, соборное государство.

Во времена советского тоталитарного режима провозглашение независимости УНР и День Соборности не отмечались. С установлением советской власти все украинские праздники были вытеснены из общественного дискурса. Память об объединении УНР и ЗУНР сохраняли жители запада Украины и украинская политическая эмиграция в странах Западной Европы и Америки. 22 января там торжественно отмечали праздник независимости и соборности Украинского государства.

Первое в Украине по настоящему масштабное празднование праздника Соборности состоялось 22 января 1939 года в Хусте. Таким образом закарпатцы напомнили о воле украинцев, высказанной на съезде Всенародного собрания в Хусте 21 января 1919 года о присоединении Закарпатья к Украинской Народной Республике со столицей в Киеве. Это была не просто манифестация, а крупнейшая за 20 лет пребывания края в составе Чехословакии демонстрация украинцев. Более 30 тысяч человек съехались в столицу Карпатской Украины.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
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