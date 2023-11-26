Сегодня из Авдеевки эвакуировали 4 человека: количество желающих выехать несколько уменьшилось

Не многие жители Авдеевки изъявляют желание эвакуироваться из опасной территории. Однако несмотря на это людей вывозят. Таким образом сегодня в более спокойные места эвакуировали 4 гражданских. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш, передает корреспондент УНН.

Детали

Из Авдеевки продолжается эвакуация. Немножко уменьшилось количество людей, которые имеют желание выезжать. Сегодня удалось вывезти, несмотря ни на что, 4 человека из города. По состоянию на сейчас, на вечер 1336 человек остаются в городе. На завтра чуть больше эвакуации планируется по людям. Будем смотреть по составляющей безопасности - сказал Барабаш.

Напомним

Работники Авдеевского коксохимического завода, которые остаются на территории завода в укрытии, все еще не согласились на эвакуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Широкий фронт и техника: Барабаш рассказал, чем третий штурм Авдеевки отличается от предыдущих