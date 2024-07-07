Сегодня, в первое воскресенье июля, проходят мероприятия по случаю Дня Военно-Морских сил Украины. Дата празднования была установлена указом Президента Украины в 2015 году, пишет УНН.

В июле 1918 года были осуществлены практические шаги в формировании украинского флота тогдашней независимой Украины. В частности, было создано постоянно действующее соединение Военно-морского Флота Украинского государства - бригады тральщиков.

Создание Военно-Морских Сил Украины постепенно началось в 1992 году, когда экипажи некоторых кораблей черноморского флота бывшего ссср начали принимать присягу на верность Украине.

Это происходило на фоне жесткого политического противостояния с россией, которая полностью хотела подчинить черноморский флот себе.

Тогда до открытого вооруженного противостояния не дошло. Стороны подписали предварительную договоренность, согласно которой флот должен был быть распределен 50 на 50. Однако, впоследствии Украина пошла на уступки и получила лишь 20% черноморского флота.

Первым командующим ВСУ был вице-адмирал Борис Кожин.

Во время российской оккупации Крыма в 2014 году ВМС ВСУ потеряли 85% своих судов. Хотя, впоследствии часть кораблей удалось вернуть.

Треть личного состава ВМС открыто перешла на сторону оккупантов. В частности, и назначенный тогда командующий ВМС контр-адмирал Денис Березовский.

На начало полномасштабного российского вторжения боевой флот ВМС насчитывал 22 корабля различных классов, вспомогательный флот - 37 судов, авиация ВСМС - 35 самолетов.

Все подразделения ВМС Украины с первых минут полномасштабной войны участвуют в отражении российской агрессии.

В частности, морские пехотинцы участвовали в героической обороне Мариуполя и "Азовстали", Сейчас продолжают уничтожать российских оккупантов на наиболее ответственных участках фронта.

С 24 февраля Силы обороны Украины включая Военно-Морские Силы уничтожили 28 вражеских кораблей и одну подводную лодку.