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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На реке Днепр состоялись учения сил и средств Речной флотилии ВМС ВС Украины

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