Сегодня День украинского добровольца: роль украинских добровольцев в отражении российской агрессии

Сегодня, 14 марта, отмечается День украинского добровольца, пишет УНН.

Событие было основано постановлением Верховной Рады в 2017 году.

История военного добровольческого движения берет свое начало со времен казачества и Запорожской Сечи.

Во вас Первой мировой войны в Австро-Венгерской империи были сформированы добровольческие за гоны Украинских сечевых стрельцов, которые впоследствии стали основой для формирования регулярных армий Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Члены УСС также стояли у истоков добровольческих военных формирований ОУН-УПА времен освободительной борьбы 40-50-х годов ХХ века.

История современного добровольческого движения в Украине началась именно 15 марта 2014 года, когда 500 представителей Самообороны Майдана отправились на полигон в Нижних Петровцах Киевской области для формирования первого добровольческого батальона, который впоследствии трансформировался в батальон оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого.

К тому времени россия уже осуществила оккупацию Крыма, начинались пророссийские сепаратистские движения в Донецкой и Луганской областях.

Украинские добровольцы в тот момент сыграли важную роль в сдерживании российской агрессии. В 2014-2015 к участию в АТО было привлечено почти 40 добровольческих батальонов. Большинство из них впоследствии стали регулярными подразделениями силовых структур.

16 июля 2021 года Верховная Рада приняла закон "Об основах национального сопротивления". Согласно ему, добровольческое формирование территориальной общины - это военизированное подразделение, сформированное на добровольной основе из граждан Украины, проживающих в пределах территории соответствующей территориальной общины.

С первого же дня полномасштабного вторжения сотни тысяч украинских добровольцев начали записываться в отряды территориальной обороны и другие подразделения ВСУ. Не в последнюю очередь, благодаря добровольцам враг не сумел захватить Киев, Харьков, Николаев, Кривой Рог и тому подобное.

По данным военных СМИ, в настоящее время только в рядах подразделений территориальной обороны проходят службу около 300 тысяч украинских добровольцев.