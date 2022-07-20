"Обматываешь полотенцем руку и об угол": отец придумал, как сыну-оккупанту сбежать с Украины – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Родители российских оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги, чтобы их отправили с войны в Украине на лечение в госпиталь. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, который перехватила СБУ, информирует УНН.
Детали
"Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже", – панически рассказывает оккупант, который дислоцируется в Харьковской области.
Отец обрадовался перспективе возвращения сына, но когда тот позже перезвонил и сказал, что не смог себе ничего сломать, дал ценный совет.
"У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь её, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается", – делится мудростью отец.
Напомним
Российские оккупанты не могут смириться с тем, что ВСУ тотально уничтожают их войска под Харьковом. Такая реальность резко контрастирует с псевдопобедными картинками армии россии, которые им показывают по телевизору.