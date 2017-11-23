Ежегодно в мировой океан попадает 12 млн тонн пластика

Также сообщается, что ежегодно более 1 млн птиц и 100 тыс. морских млекопитающих умирают из-за пластика.

"Наевшись пластика, животные не могут его переварить и умирают от отравления. Также, запутавшись в пластиковом кольце или пакете, животное может задохнуться или утонуть", - говорится в сообщении.

Отдел по охране окружающей среды Великобритании считает, что страна должна защитить океаны и морскую жизнь от пластмассовых отходов посредством внедрения депозитной системы сбора тары.

Напомним, принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат, он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдается - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Добавим, депозитная (залоговая) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.