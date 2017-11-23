Ежегодно в мировой океан попадает 12 млн тонн пластика

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75900 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65303 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72676 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 80345 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117577 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143749 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107377 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108805 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

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Ежегодно в мировой океан попадает 12 млн тонн пластика

Ежегодно в мировой океан попадает 12 млн тонн пластика

Киев  •  УНН

 • 23212 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Около 12 млн тонн пластикового мусора ежегодно попадает в Мировой океан, убивая его уникальную флору и фауну. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Также сообщается, что ежегодно более 1 млн птиц и 100 тыс. морских млекопитающих умирают из-за пластика.

"Наевшись пластика, животные не могут его переварить и умирают от отравления. Также, запутавшись в пластиковом кольце или пакете, животное может задохнуться или утонуть", - говорится в сообщении.

Отдел по охране окружающей среды Великобритании считает, что страна должна защитить океаны и морскую жизнь от пластмассовых отходов посредством внедрения депозитной системы сбора тары.

Напомним, принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат, он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдается - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Добавим, депозитная (залоговая) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

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