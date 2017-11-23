Щорічно в світовий океан потрапляє 12 млн тонн пластику
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Близько 12 млн тонн пластикового сміття щорічно потрапляє в Світовий океан, вбиваючи його унікальну флору і фауну. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
Також повідомляється, що щорічно більше 1 млн птахів і 100 тис. морських ссавців вмирають через пластику.
"Наївшись пластика, тварини не можуть його переварити і вмирають від отруєння. Також, заплутавшись у пластиковому кільці або пакеті, тварина може задихнутися або потонути", - йдеться в повідомленні.
Відділ з охорони навколишнього середовища Великої Британії вважає, що країна повинна захистити океани і морське життя від пластмасових відходів за допомогою впровадження депозитної системи збору тари.
Нагадаємо, принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат, він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здається - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.
Додамо, депозитна (заставна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.