Ежегодно на коррупционную выплату пенсий "мертвым душам" тратится 40 млрд грн, - нардеп

“У нас абсолютно нет четкого прозрачного реестра, кому мы платим пенсии. У нас очень большое количество пенсионеров умирает ежегодно, а пенсии им потом начисляются”, — сказал он.

“Предварительный анализ говорит о том, что больше 40000000000 гривен в год тратится на” мертвые души"", — отметил нардеп.