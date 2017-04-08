Ежегодно на коррупционную выплату пенсий "мертвым душам" тратится 40 млрд грн, - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Ежегодно на коррупционную выплату пенсий “мертвым душам” тратится 40 млрд грн. Об этом в эфире “5 канала” заявил народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько, передает УНН.
“У нас абсолютно нет четкого прозрачного реестра, кому мы платим пенсии. У нас очень большое количество пенсионеров умирает ежегодно, а пенсии им потом начисляются”, — сказал он.
“Предварительный анализ говорит о том, что больше 40000000000 гривен в год тратится на” мертвые души"", — отметил нардеп.