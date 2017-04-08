Щорічно на корупційну виплату пенсій "мертвим душам" витрачається 40 млрд грн, – нардеп

“В нас абсолютно немає чіткого прозорого реєстру, кому ми платимо пенсії. В нас дуже велика кількість пенсіонерів помирає щороку, а пенсії їм потім нараховуються”, — сказав він.

“Попередній аналіз говорить про те, що більше 40 мільярдів гривень на рік витрачається на „мертві душі“”, — зауважив нардеп.