Щорічно на корупційну виплату пенсій "мертвим душам" витрачається 40 млрд грн, – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Щорічно на корупційну виплату пенсій “мертвим душам” витрачається 40 млрд грн. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько, передає УНН.
“В нас абсолютно немає чіткого прозорого реєстру, кому ми платимо пенсії. В нас дуже велика кількість пенсіонерів помирає щороку, а пенсії їм потім нараховуються”, — сказав він.
“Попередній аналіз говорить про те, що більше 40 мільярдів гривень на рік витрачається на „мертві душі“”, — зауважив нардеп.