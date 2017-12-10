Ежегодный объем взяток в мире оценивается в 1 трлн долларов - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В ООН в Международный день борьбы с коррупцией назвали ежегодный объем взяток в мире. Об этом порвидомляе УНН со ссылкой центр новостей ООН.
Согласно оцинцкы экспертов, ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов. При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол США заявила, что путь борьбы с коррупцией в Украине еще не пройден
По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах, потери, связанные с коррупцией, превышают объемы официальной помощи на развитие в 10 раз.
В ООН напомнили, что взяточничество - это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие общества.