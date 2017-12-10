Ежегодный объем взяток в мире оценивается в 1 трлн долларов - ООН

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 92466 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 62918 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109142 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110441 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129497 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106188 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107920 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113185 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117406 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Ежегодный объем взяток в мире оценивается в 1 трлн долларов - ООН

Ежегодный объем взяток в мире оценивается в 1 трлн долларов - ООН

Киев  •  УНН

 • 11784 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В ООН в Международный день борьбы с коррупцией назвали ежегодный объем взяток в мире. Об этом порвидомляе УНН со ссылкой центр новостей ООН.

Согласно оцинцкы экспертов, ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов. При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью.

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По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах, потери, связанные с коррупцией, превышают объемы официальной помощи на развитие в 10 раз.

В ООН напомнили, что взяточничество - это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие общества.

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