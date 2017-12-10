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Щорічний обсяг хабарів у світі оцінюється в 1 трильйон доларів - ООН

Щорічний обсяг хабарів у світі оцінюється в 1 трильйон доларів - ООН

Київ • УНН

 • 11784 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. В ООН в Міжнародний день боротьби з корупцією назвали щорічний обсяг хабарів у світі. Про це порвідомляє УНН з посиланням центр новин ООН.

Згідно оцінцки експертів, щорічний обсяг хабарів у світі оцінюється в один трильйон доларів. При цьому світова економіка втрачає ще 2,6 трильйона доларів у зв'язку з корупційною діяльністю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посол США заявила, що шлях боротьби з корупцією в Україні ще не пройдений

За даними Програм розвитку ООН (ПРООН), в країнах, що розвиваються, втрати, пов'язані з корупцією, перевищують обсяги офіційної допомоги на розвиток в 10 разів.

В ООН нагадали, що хабарництво - це серйозний злочин, яке підриває соціально-економічний розвиток суспільства.

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