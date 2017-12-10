Щорічний обсяг хабарів у світі оцінюється в 1 трильйон доларів - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В ООН в Міжнародний день боротьби з корупцією назвали щорічний обсяг хабарів у світі. Про це порвідомляє УНН з посиланням центр новин ООН.
Згідно оцінцки експертів, щорічний обсяг хабарів у світі оцінюється в один трильйон доларів. При цьому світова економіка втрачає ще 2,6 трильйона доларів у зв'язку з корупційною діяльністю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посол США заявила, що шлях боротьби з корупцією в Україні ще не пройдений
За даними Програм розвитку ООН (ПРООН), в країнах, що розвиваються, втрати, пов'язані з корупцією, перевищують обсяги офіційної допомоги на розвиток в 10 разів.
В ООН нагадали, що хабарництво - це серйозний злочин, яке підриває соціально-економічний розвиток суспільства.