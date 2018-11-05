По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрывов в Багдаде

Два взрыва произошли на севере города, один из которых был недалеко от площади Аден. При этом на востоке города произошло еще три взрыва, один из которых случился в пассажирском микроавтобусе. Еще один взрыв произошел на юге Багдада.

По данным Associated Press, произошло четыре взрыва, в которых пострадали 20 человек и еще четыре погибли. Отмечается, что они произошли в шиитских районах города. Агентство сообщает, что ответственность за произошедшее взяла на себя организация “Исламское государство”.

Напоминаем, количество отравленных некачественной питьевой водой в иракской провинции Басра возросло, по состоянию на середину октября, до 111 тысяч человек. Об этом сообщил новостной портал Al Baghdadia со ссылкой на заявление главы офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в провинции Басра и местное издание Al-Sumaria.