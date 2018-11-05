Щонайменше вісім людей загинули внаслідок вибухів у Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Вісім людей загинули і 16 постраждали в результаті шести вибухів в Багдаді. Про це повідомляє телеканал Al-Arabia з посиланням на начальника місцевої поліції, передає УНН.
Два вибухи сталися на півночі міста, один з яких був недалеко від площі Аден. При цьому на сході міста відбулося ще три вибухи, один з яких трапився в пасажирському мікроавтобусі. Ще один вибух стався на півдні Багдада.
За даними Associated Press, сталося чотири вибухи, в яких постраждали 20 осіб і ще чотири загинули. Відзначається, що вони відбулися в шиїтських районах міста. Агентство повідомляє, що відповідальність за подію взяла на себе організація “Ісламська держава”.
Нагадуємо, кількість отруєних неякісною питною водою в іракській провінції Басра зросла, станом на середину жовтня, до 111 тисяч осіб. Про це повідомив новинний портал Al Baghdadia з посиланням на заяву голови офісу Верховного комісара ООН з прав людини в провінції Басра та місцеве видання Al-Sumaria.