По меньшей мере восемь человек погибли из-за снега в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. По меньшей мере, восемь человек погибли в Японии в пятницу из-за сильного снегопада, сообщает телекомпания NHK, информирует УНН.
Детали
Сообщалось также о не менее 45 травмах. Снег вызвал пробки на дорогах по всей стране после нескольких дней осадков.
Больше всего пострадали регионы на побережье Японского моря и Хоккайдо в северной части Японии.
Но регионы, в которых обычно выпадает мало снега, также сообщали о сильном налипании снега, например, тихоокеанская окраина Сикоку, меньшая из главных островов Японии, или префекты Кагосима и Кумамото, где, как сообщалось, автомобили застряли в километровых пробках.
Метеорологи прогнозируют 100 см снега в районе Хокурика в центральной Японии за 24 часа до 6 утра субботы, 70 см в регионах Тохока, Токай и Тюгока, 60 см в регионах Хоккайдо и Конки и 50 см в Сикоке.
Авиасообщение также ограничено.
Японское метеорологическое агентство заявило, что такая погода сохранится до понедельника, перемещаясь с севера и востока страны на запад.