Щонайменше вісім людей загинули через сніг у Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Щонайменше вісім людей загинули в Японії в п'ятницю через сильний снігопад, повідомляє телекомпанія NHK, інформує УНН.
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Повідомлялося також про щонайменше 45 травм. Сніг викликав пробки на дорогах по всій країні після кількох днів опадів.
Найбільше постраждали регіони на узбережжі Японського моря та на Хоккайдо у північній частині Японії.
Але регіони, в яких зазвичай випадає мало снігу, також повідомляли про сильне налипання снігу, наприклад тихоокеанська околиця Сікоку, меншого з головних островів Японії, або префекти Кагосіма і Кумамото, де, як повідомлялося, автомобілі застрягли в кілометрових пробках.
Метеорологи прогнозують 100 см снігу у районі Хокуріку в центральній Японії за 24 години до 6 ранку суботи, 70 см у регіонах Тохоку, Токай та Тюгоку, 60 см у регіонах Хоккайдо та Кінкі та 50 см у Сікоку.
Авіасполучення також обмежене.
Японське метеорологічне агентство заявило, що така погода збережеться до понеділка, переміщаючись з півночі і сходу країни на захід.