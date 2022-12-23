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Щонайменше вісім людей загинули через сніг у Японії

Щонайменше вісім людей загинули через сніг у Японії

Київ • УНН

 • 483630 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Щонайменше вісім людей загинули в Японії в п'ятницю через сильний снігопад, повідомляє телекомпанія NHK, інформує УНН.

Деталі

Повідомлялося також про щонайменше 45 травм. Сніг викликав пробки на дорогах по всій країні після кількох днів опадів.

Найбільше постраждали регіони на узбережжі Японського моря та на Хоккайдо у північній частині Японії.

Але регіони, в яких зазвичай випадає мало снігу, також повідомляли про сильне налипання снігу, наприклад тихоокеанська околиця Сікоку, меншого з головних островів Японії, або префекти Кагосіма і Кумамото, де, як повідомлялося, автомобілі застрягли в кілометрових пробках.

Метеорологи прогнозують 100 см снігу у районі Хокуріку в центральній Японії за 24 години до 6 ранку суботи, 70 см у регіонах Тохоку, Токай та Тюгоку, 60 см у регіонах Хоккайдо та Кінкі та 50 см у Сікоку.

Авіасполучення також обмежене.

Японське метеорологічне агентство заявило, що така погода збережеться до понеділка, переміщаючись з півночі і сходу країни на захід.

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