Более 50 человек пострадали в ДТП в Рио-де-Жанейро
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП в центре Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на бразильский портал G1.
Инцидент произошел во вторник вечером по местному времени в одном из подземных туннелей в центре столицы одноименного штата. По данным портала, столкнулись два автобуса и пять легковых автомобилей.
Четыре человека, состояние которых вызывало наибольшие опасения медиков, госпитализированы, остальным оказывается помощь на месте.
Участок трассы, связывающий центр города и его южную часть, был полностью перекрыт. Причины ДТП выясняются.
Напомним, в Бразилии столкнулись 36 автомобилей, есть погибшие.